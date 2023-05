Japan mag huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht niet verbieden

Dat Japan huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht niet toestaat, is in strijd met de grondwet. Deze rechterlijke uitspraak wordt gezien als een stap richting huwelijksgelijkheid in het Aziatische land.

In Japan lopen er vijf vergelijkbare rechtszaken over het huwelijk voor partners van gelijk geslacht, melden Japanse media. In vier zaken is al uitspraak gedaan, zowel in het voor- als nadeel van koppels van hetzelfde geslacht.

De rechters interpreteren de Japanse grondwet dus op verschillende manieren. Activisten hopen op een grondwetswijziging, zodat het opengestelde huwelijk wordt toegestaan. Dit moet volgens hen duidelijk in de grondwet worden vastgelegd.

Nu staat in de grondwet dat "het huwelijk alleen gebaseerd kan worden op wederzijdse toestemming van beide geslachten". Maar volgens peilingen vindt 70 procent van de bevolking dat personen van hetzelfde geslacht met elkaar moeten kunnen trouwen.

De conservatieve regeringspartij is het daar niet mee eens. Premier Fumio Kishida wil geen grondwetswijziging toezeggen en vindt dat het debat "voorzichtig" gevoerd moet worden.