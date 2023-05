Felgroen water in beroemd kanaal Venetië is niet gevaarlijk

Het groene water in het beroemde Canal Grande in Venetië is niet gevaarlijk, meldt gouverneur Luca Zaia van de regio Veneto. Het water bij de Rialtobrug kleurde zondag plots fluorescerend groen. Daarop werd een politieonderzoek ingesteld.

De felgroene kleur wordt volgens onderzoekers veroorzaakt door een biologische kleurstof die gebruikt wordt bij onder meer waterinspecties en onderzoek in grotten. Wie de kleurstof aan het water heeft toegevoegd is nog niet bekend.

De politie onderzoekt of het mogelijk om een klimaatprotest gaat, schrijft de lokale krant La Nuova Venezia. Gouverneur Zaia keurt het af dat Venetië een "podium voor activisme" is geworden, zegt hij op Twitter.

Eerder deze maand kleurde een milieugroep het water in de beroemde Trevifontein in Rome zwart uit protest tegen fossiele brandstoffen. Dat deden ze met houtskool.