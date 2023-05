President Oeganda geeft groen licht voor omstreden antihomowetgeving

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Oegandese president Yoweri Museveni heeft onlangs een nieuwe versie van antihomowetgeving goedgekeurd. Deze wet tegen lhbti's is een van de strengste ter wereld.

Museveni stuurde een eerdere versie van het wetsvoorstel met verbeterpunten naar het parlement terug. Volgens de gewijzigde versie is het toch niet strafbaar om lhbti'er te zijn. Ook is homoseksuele contacten melden alleen verplicht als er een kind bij betrokken is. Maar de zwaarste maatregelen zijn niet aangepast.