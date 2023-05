70 procent van Turks-Nederlandse stemmers koos voor Erdogan

De zittende president Recep Tayyip Erdogan heeft in de tweede ronde meer dan 70 procent van de Turks-Nederlandse stemmen gekregen bij de presidentsverkiezingen. Zijn concurrent Kemal Kiliçdaroglu kreeg ruim 29 procent van de stemmen.

In de tweede ronde brachten ruim 145.000 mensen in Nederland hun stem uit. Dat zijn er ongeveer net zoveel als in de eerste ronde.

Iets meer dan de helft van de stemgerechtigden in Nederland heeft gestemd: 50,4 procent in de eerste ronde en 53,2 procent in de tweede. In totaal zijn er zo'n 431.000 Nederlanders van Turkse afkomst.