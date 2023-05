Zeker twee doden en twee vermiste opvarenden door kapseizen boot in Italië

Twee opvarenden van een boot zijn zondag verdronken in het Italiaanse Lago Maggiore. Het vaartuig waarop zij een verjaardag vierden kapseisde en daardoor belandden ze in het water. Negentien mensen konden zelf naar de wal zwemmen of door de kustwacht gered worden. Twee anderen worden nog vermist.

De boot kapseisde zondag rond 19.30 uur voor de kust van Lisanza, een plaats in de provincie Varese.

Op de boot van ruim 16 meter bevonden zich ruim twintig feestgangers en twee bemanningsleden. Volgens de krant Daily Mirror zijn de opvarenden Britse toeristen. Bij de reddingsactie zijn boten, duikers en helikopters ingezet. Vijf mensen zijn naar een ziekenhuis vervoerd.