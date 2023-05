Geen verzoenende woorden van Erdogan in aanloop naar nieuwe regeerperiode

President Recep Tayyip Erdogan mag van de Turkse kiezer nog vijf jaar door als president. Aanstaande vrijdag zal hij de eed afleggen en wordt hij ingehuldigd. Dan wordt tevens meer bekend over wie er in zijn nieuwe ministersploeg zitten. Erdogan en zijn nieuwe regering zullen snel aan de slag moeten om Turkije in rustiger economisch vaarwater te krijgen.

Erdogan stond in zijn overwinningsspeech zondagavond in Ankara dan ook stil bij de economische toestand in het land. Volgens de president komt er een nieuw financieel managementteam met internationaal aanzien. Dit team moet helpen om de torenhoge inflatie te bestrijden waar Turkije mee kampt.

Mede doordat kiezers in hun portemonnee zijn geraakt had Erdogan het lastig in de aanloop naar de verkiezingen en was er uiteindelijk een tweede ronde nodig. Daarin verbeterde de president zich van 49,4 procent naar 52,16 procent, op basis van de voorlopige uitslag. Oppositiekandidaat Kemal Kiliçdaroglu bleef steken op 47,84 procent.

Erdogan bleef ook populair onder Nederlandse Turken. Uit de voorlopige uitslag van 28 mei blijkt dat Erdogan ditmaal goed was voor ruim 70 procent de Turks-Nederlandse stemmen, terwijl 29,5 procent op Kiliçdaroglu stemde. Tijdens de eerste ronde van de Turkse verkiezingen, die eerder deze maand plaatsvond, kreeg Erdogan nog 68,76 procent van de Turks-Nederlandse stemmen. 28,52 procent stemde toen op rivaal Kiliçdaroglu.

Ook de opkomst onder Nederlandse Turken lag hoger in de tweede ronde: 53,2 procent tegen 50,39 procent in de eerste ronde. In Turkije zelf lag de opkomst met 85,7 procent zondag juist iets lager dan op 14 mei, toen bijna 89 procent van de kiezers kwam opdagen.

Syriërs terug naar huis, samenwerking met Poetin gaat door

Erdogan beloofde zondagavond werk te maken van het terugsturen van Syrische vluchtelingen. Volgens de president zijn er voorbereidingen getroffen om 1 miljoen Syriërs terug te laten keren naar hun thuisland. Verder gaf Erdogan aan de samenwerking met Rusland en Poetin te zullen voortzetten.

Erdogan zei in zijn toespraak verder dat hij de onenigheid uit de campagnetijd achter zich wil laten en dat alle 85 miljoen Turken winnaars zijn. "Vandaag heeft niemand verloren", aldus de president. Toch beschuldigde hij het oppositiekamp opnieuw van samenwerking met terroristen. Ook de internationale media moest het ontgelden. Die zouden in de aanloop naar de verkiezingen te negatief over hem hebben geschreven.