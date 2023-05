Turkse Nederlanders vieren met vlaggen en getoeter de Turkse verkiezingsuitslag

In meerdere steden in het land vieren Turkse Nederlanders dat Recep Tayyip Erdogan waarschijnlijk de Turkse verkiezingen heeft gewonnen. Veel feestvierders zijn met de nationale vlag van Turkije in de auto gestapt of staan met de vlag op straat te zwaaien.

In het buurt van het Mercatorplein in Amsterdam-West is het druk. Er rijden veel auto's rond met Turkse vlaggen uit het raam en er wordt flink getoeterd.

Ook in Rotterdam zijn mensen de straat opgegaan. Bij Plein '40-'45 in Nieuw-West en bij de Hofpleinfontein in het centrum van Rotterdam rijden veel Turken rond om de uitslag te vieren, meldt omroep Rijnmond. In onder meer Roermond en Amersfoort zijn volgens AD Amersfoortse Courant inmiddels ook mensen bijeengekomen.

Erdogan is populair onder Nederlandse Turken. Tijdens de eerste ronde van de Turkse verkiezingen, die eerder deze maand plaatsvond, kreeg Erdogan 68,76 procent van de Turks-Nederlandse stemmen. 28,52 procent stemde op rivaal Kemal Kiliçdaroglu.

Niet iedereen is blij met de verkiezingsuitslag. Schrijver en presentator Özcan Akyol toont op sociale media een filmpje van toeterende auto's en schrijft: "Lekker in het liberale westen toeteren omdat je in een ander land conservatieve nationalisten aan de winst hebt geholpen."

