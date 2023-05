Begrafenisondernemer in de VS bewaarde maandenlang tientallen lichamen

Een begrafenisondernemer in de Amerikaanse staat Indiana heeft bekend schuldig te zijn aan veertig misdrijven. In zijn uitvaartcentrum werden zeker 31 lichamen gevonden, in uiteenlopende staat van ontbinding. De politie in de stad Jeffersonville kwam de man in juli vorig jaar op het spoor na meldingen van een sterke geur die uit het gebouw kwam.

De vijftigjarige Randy Lankford is aangeklaagd voor het niet-voltooien van de begrafenisdiensten waarvoor hij werd betaald. De rechter stuurt aan op een celstraf van twaalf jaar, waarvan acht jaar huisarrest. Ook moet de man van de rechter omgerekend bijna 43.000 euro vergoeden aan 53 gezinnen. Lankford hoort zijn straf officieel op 23 juni.

In het uitvaartcentrum werden tientallen ongekoelde lichamen gevonden. Sommigen lagen al maanden in het gebouw. Zeker één lichaam lag er al sinds maart 2022.