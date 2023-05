Amerikaanse begrafenisondernemer bewaarde maandenlang tientallen lichamen

Een begrafenisondernemer in de Amerikaanse staat Indiana heeft bekend zeker 31 lichamen te hebben bewaard. De politie in de stad Jeffersonville kwam de man in juli vorig jaar op het spoor na meldingen van een sterke geur die uit het gebouw kwam.

In het uitvaartcentrum vonden agenten tientallen ongekoelde lichamen. Sommige lagen al maanden in het gebouw. Zeker één lichaam lag er al sinds maart 2022.

Van nog eens zeventien mensen trof de politie de gecremeerde stoffelijke resten aan. Volgens rechtbankdocumenten kreeg een aantal families pas na maanden van de politie te horen dat ze niet de echte as van hun familielid hadden gekregen of dat hun naaste nooit gecremeerd was.

De vijftigjarige begrafenisondernemer Randy Lankford is aangeklaagd voor het niet-voltooien van de begrafenisdiensten waarvoor hij betaald kreeg. De man heeft bekend schuldig te zijn aan veertig misdrijven.