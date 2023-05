Leden Belgische studentenvereniging krijgen werkstraffen voor fatale ontgroening Sanda Dia

Achttien leden van de Belgische studentenvereniging Reuzegom krijgen werkstraffen voor de fatale ontgroening van Sanda Dia in 2018. Daarmee komt na 4,5 jaar een eind aan de schokkende zaak. Het Belgische hof heeft besloten dat ze schuldig zijn aan onder meer het toedienen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar niet aan het toedienen van de schadelijke stoffen die Dia het leven kostten.

Tegen de Reuzegommers waren in eerste instantie celstraffen tot 50 maanden geëist. Dat ze alleen werkstraffen hebben gekregen, komt doordat de rechtbank ze heeft vrijgesproken van de zwaarste aanklacht. Dat is het toedienen van schadelijke stoffen.

De zwaarste straffen zijn opgelegd aan de voorzitter van de inmiddels opgeheven vereniging en de man die verantwoordelijk was voor de ontgroening. Van de achttien verdachten waren zeven aanwezig in de rechtbank.

De twintigjarige Dia werd op 5 december 2018 bewusteloos binnengebracht in het ziekenhuis. Twee dagen later overleed hij. De student was tijdens zijn ontgroening niet alleen onderkoeld geraakt, ook bleek zijn bloed een veel te hoog zoutgehalte te hebben. Dia had bijna een halve liter visolie moeten drinken, onder meer in combinatie met gemalen muis en paling.