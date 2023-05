Franse douane vernietigt duizenden flessen Haïtiaanse Champagnefrisdrank

De Franse douane heeft bijna 35.000 flessen Frisdrank vernietigd die in 2021 in beslag zijn genomen tijdens een grenscontrole. De drank in de plastic flessen had de naam 'Couronne Fruit Champagne'. Maar Champagne zat er niet in.

Champagne is een beschermde naam in Frankrijk en meer dan honderd andere landen. Alleen mousserende wijnen uit de Franse Champagnestreek mogen de naam dragen.

De 34.499 flessen frisdrank werden in oktober 2021 onderschept door de douane in Le Havre in Frankrijk. Ze waren afkomstig uit Haiti en volgens de Franse autoriteiten bestemd voor de Franse markt. Er zat een oranje vloeistof in.

Omdat de drank in de flessen geen échte Champagne is, oordeelde een rechtbank in Parijs eind 2022 dat duizenden flessen vernietigd moesten worden. Naast Champagne uit Frankrijk zijn ook Griekse Feta en Italiaanse Parmezaanse kaas op een dergelijke manier beschermd.

