Zoekactie naar Madeleine McCann afgerond, materiaal overhandigd aan Duitsland

De nieuwe zoektocht naar de al zestien jaar vermiste Madeleine McCann in Portugal is afgerond. Dagenlang is gezocht bij een Zuid-Portugees stuwmeer in de regio waar zij is verdwenen. Het verzamelde materiaal wordt later deze week overhandigd aan de autoriteiten in Duitsland, waar verdachte Christian B. vastzit.

Duitse openbaar aanklagers zijn ervan overtuigd dat Maddie is gedood en verdenken B. daarvan. Hij zit al vast vanwege een verkrachting in Portugal.

Het Portugese politiekorps heeft niet bekendgemaakt welk materiaal deze week is aangetroffen. Bronnen melden aan persbureau Reuters dat "niets groots" is gevonden.

Ook de Duitse openbaar aanklager tempert de verwachtingen. "Natuurlijk hebben wij onze eigen verwachtingen, maar die zijn niet hoog", zegt aanklager Christian Wolters. "Maar het was ook belangrijk om te laten zien dat we deze zaak nog altijd onderzoeken."

Er is gezocht bij een dam over de rivier Arade, op zo'n 50 kilometer van de Portugese badplaats in de Algarve waar Maddie is verdwenen. Bij de zoektocht zijn speurhonden, duikers en een drone ingezet.

De Portugese onderzoekers hebben niet alleen gezocht naar het lichaam van Maddie, maar ook naar aanwijzingen die tot een doorbraak in het onderzoek kunnen leiden. Wolters verwacht niet dat binnenkort al duidelijk wordt wat in het stuwmeer is gevonden.

Van Madeleine ontbreekt al zestien jaar ieder spoor

Op 3 mei 2007 verdween de toen driejarige Madeleine spoorloos uit haar slaapkamer in het vakantieresort in de Algarve waar zij met haar familie verbleef. De vermissing werd een van de grootste onopgeloste misdaadzaken in de geschiedenis en trok wereldwijd veel aandacht.

Het lot van het meisje is sinds haar vermissing onbekend. In de afgelopen zestien jaar zijn meerdere mensen als verdachte aangemerkt en weer vrijgesproken, onder wie Madeleines ouders Kate en Gerry McCann. Inmiddels lijkt het aannemelijk dat B. bij de verdwijning betrokken is en dat Maddie waarschijnlijk niet meer leeft.

B. zit momenteel vast vanwege de verkrachting van een 72-jarige vrouw in dezelfde Portugese regio. Hij is niet officieel aangeklaagd in de zaak-McCann en ontkent elke vorm van betrokkenheid.