Oprichter Oath Keepers krijgt de tot nu toe hoogste straf voor bestorming Capitool

De oprichter van antioverheidsgroep Oath Keepers is veroordeeld tot achttien jaar cel wegens zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Van alle relschoppers die voor de aanval in januari 2021 zijn veroordeeld, heeft Steward Rhodes de hoogste straf gekregen.

Rhodes, een jurist en voormalige parachutist bij het leger, is schuldig bevonden aan onder meer opruiing. Hij leidde een samenzwering van meer dan twintig Amerikaanse burgers. Die verzetten zich bij het parlementsgebouw in Washington met geweld tegen de machtsoverdracht na de presidentsverkiezing in 2020.