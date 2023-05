Jaren na dood Belgische student Sanda Dia volgt nu de uitspraak: dit gebeurde er

Een totaal uit de hand gelopen ontgroening, racisme en een jarenlang slepende rechtszaak. Vrijdag krijgen de leden van Belgische studentenvereniging Reuzegom van de rechter te horen of ze verantwoordelijk zijn voor de dood van de student Sanda Dia.

Een bewusteloze Sanda Dia (20) wordt op de late avond van 5 december 2018 binnengebracht op de eerste hulp. De ingenieursstudent is met een lichaamstemperatuur van slechts 27,2 graden zwaar onderkoeld. Volgens de arts die hem onderzoekt, kan Dia niet meer praten, alleen nog maar grommen. De student heeft ook nog eens een ontzettend hoog zoutgehalte in zijn bloed.



Vlak nadat hij naar het ziekenhuis is gebracht, krijgt hij een hartstilstand en raakt hij in coma. De Belgische student wordt daarom overgeplaatst naar een ander ziekenhuis in Antwerpen, waar hij aan een machine wordt gelegd met een kunsthart en kunstlongen. Het mag niet baten. Twee dagen later overlijdt Dia aan hersenschade als gevolg van een overdosis zout.

Later zal blijken dat de ingenieursstudent naar het ziekenhuis was gebracht door de jongens die worden verdacht van verantwoordelijkheid voor zijn dood. Zij zijn leden van de Belgische studentenvereniging Reuzegom, die inmiddels niet meer bestaat. Dia wilde graag lid worden en deed mee aan een ontgroening.

Wat is Reuzegom? Reuzegom was een studentenvereniging gevestigd in het Belgische Leuven. De vereniging richtte zich vooral op vooraanstaande families.

De vereniging had al geen goede naam. Zo raakte de club jaren voor de dood van Dia al in opspraak nadat een filmpje verscheen waarop te zien is hoe een varken wordt doodgeschoten. Het dier, Spekkie, was onderdeel van een ontgroening.

Op 11 december 2018, de vereniging bestond toen ruim zeventig jaar, werd de vereniging ontbonden. Aanleiding was de dood van een van hun aspirant-leden: Sanda Dia.

Bijna een halve liter visolie gedronken

De ontgroening van Dia en elf andere aspirant-leden van Reuzegom zou drie dagen duren. De studenten begonnen de avond in Leuven, waar werd gefeest en gedronken. Ook zouden ze vernederende opdrachten hebben gekregen van Reuzegom-leden om zich te bewijzen.

Na een avondje stevig drinken, ging de ontgroening de volgende dag verder in de Belgische plaats Vorselaar. De Reuzegommers hadden daar een blokhut gehuurd. Dia en twee andere aspirant-leden moesten buiten een kuil graven. Ze moesten daar urenlang in blijven staan, terwijl het steeds kouder werd en ze emmers vol met koud water en urine over zich heen kregen.

De aspirant-leden moesten ook een mengsel drinken van onder meer visolie, gemalen muis en paling. Zo kwam Dia aan het zeer hoge zoutgehalte in zijn bloed. Hij had bijna een halve liter visolie gedronken. Doordat er zo veel zout in zit, kan het drinken van 250 milliliter visolie al dodelijk zijn. Van wie de ingenieursstudent de opdracht kreeg om de olie te drinken, werd tijdens het proces niet duidelijk. De leden van Reuzegom vertelden daarover verschillende verhalen aan de rechter.

Sanda Dia werd slachtoffer van een brute ontgroening. Volgens de advocaat van de familie speelde racisme ook een rol. Foto: Instagram/Sanda.Dia

Een verdachte is zoon van hoge functionaris bij rechtbank

Het heeft lang geduurd voordat de achttien leden van Reuzegom werden berecht, omdat het gerechtelijk onderzoek naar de betrokkenen meer dan anderhalf jaar duurde. Eerst werd het onderzoek door de rechtbank in Antwerpen uitgevoerd, maar het werd daar weggehaald.

Een van de Reuzegommers is namelijk de zoon van iemand die een hoge functie heeft bij de rechtbank in Antwerpen. Om partijdigheid te voorkomen, werd het dossier overgebracht naar Hasselt. Uiteindelijk begon de eerste rechtszaak daar pas vorig jaar, maar na enkele dagen werd het stilgelegd.

De familie van Sanda Dia vond dat de rechter ook moest oordelen over de dagen in aanloop naar de fatale nacht in Vorselaar. Maar de rechtbank in Hasselt besloot daar niet toe bevoegd te zijn. Dia's familie en de Belgische justitie tekenden bezwaar aan. De zaak werd daarna weer behandeld door de rechtbank in Antwerpen, die wel kon oordelen over de meerdaagse ontgroening. Afgelopen maart vond de laatste zitting plaats.

De achttien leden van Reuzegom worden vervolgd voor het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg en mensonterende behandeling. Ook worden ze vervolgd voor onopzettelijke doding en het nalaten van hulp bieden aan iemand die in nood was. Afhankelijk van hun betrokkenheid kunnen de Reuzegommers worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van anderhalf tot vier jaar en twee maanden.

Elf van de achttien beklaagden willen volledige vrijspraak

Hoewel ze moreel schuld bekennen en daar uitgebreid excuses voor hebben geboden aan de familie van Dia, pleiten elf van de achttien beklaagden voor een volledige vrijspraak. De zeven andere Reuzegommers pleiten schuldig voor onopzettelijke doding, mensonterende behandeling of beide. Vrijdag krijgen ze te horen wat de rechter beslist.

De zaak van Sanda Dia krijgt wereldwijd veel aandacht vanwege de brute wijze waarop de ingenieursstudent overleed. Reuzegom stond al bekend om de zware ontgroeningen die aspirant-leden moesten ondergaan. Zo wilde de vereniging zich onderscheiden van andere clubs.

Ook kreeg de zaak aandacht omdat de beklaagden uit vooraanstaande families komen. Volgens Sven Mary, de advocaat van de familie Dia, zijn er aanwijzingen voor racisme bij Reuzegom. Leden zouden zich hebben verkleed als leden van de Ku Klux Clan en Hitler hebben verheerlijkt. Een van de Reuzegommers zou vanwege zijn zwarte huidskleur de bijnaam 'Rafiki' hebben gekregen, naar de baviaan uit de film Lion King. "De Reuzegommers staan hier niet terecht voor racisme en bendevorming, maar daar is wel degelijk sprake van", zei Mary eerder tegen Belgische media.

Tijdens zijn slotpleidooi in de laatste rechtszitting in maart liet de advocaat een foto zien van een bewusteloze Dia. "Als een vuil voorwerp opzij gelegd", zei Mary. Hij liet de foto zien, met toestemming van Dia's familie, om de anonimiteit van de verdachten te hekelen.