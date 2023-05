Capitool-bestormer die voet plantte op bureau Pelosi krijgt 4,5 jaar cel

De Capitool-bestormer die op 6 januari 2021 zijn voet plantte op het bureau van toenmalig voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar.

De foto van Barnett in het kantoor van Pelosi werd van de meest herkenbare beelden van de bestorming van het Capitool. Kort na zijn arrestatie in 2021 begon Barnett door hem gesigneerde foto's van de scène aan te bieden voor 100 dollar per stuk, schrijft The Washington Post. Toen FBI-agenten hem kwamen ondervragen, legde hij zijn voeten op een tafel en zei: "Komt dit jullie bekend voor?"