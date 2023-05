Verenigde Staten denken dat Oekraïners achter droneaanval op Kremlin zaten

De Amerikanen denken dat de droneaanval op het Kremlin van begin deze maand door Oekraïense veiligheidsdiensten is georkestreerd. Onzeker is of de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op voorhand afwist van de geheime operatie, al denken sommige Amerikaanse functionarissen van niet.

Wie de aanval heeft uitgevoerd, weten Amerikaanse spionagediensten niet. Dat kan een speciale militaire eenheid of inlichtingsdienst zijn, zo schrijft The New York Times woensdag. De Amerikanen trekken die voorlopige conclusies op basis van onderschepte communicatie van zowel Russische als Oekraïense overheidsmedewerkers.

In de nacht van 2 op 3 mei vlogen twee drones richting het Kremlin in Moskou. Daar zouden beide drones zijn neergeschoten door het Russische leger. Bij de aanval vielen volgens Rusland geen gewonden. Wel liep het dak van het Kremlin lichte schade op. De Russische president Vladimir Poetin was niet in het complex aanwezig die nacht.

De aanval zal de regering van Joe Biden ongemakkelijk gemaakt hebben. De Verenigde Staten zijn de grootste leverancier van militaire middelen aan Oekraïne en zitten niet te wachten op een escalatie van het conflict buiten de Oekraïense grenzen. Volgens de Russen zaten de Amerikanen achter de droneaanval, zonder verder bewijs te leveren voor die beschuldiging.

Behalve de droneaanval denkt het Amerikaanse inlichtingenapparaat ook dat pro-Oekraïense groepen verantwoordelijk waren voor de moord op een prominente Russische nationalist, de moord op een pro-Russische blogger en een aantal aanslagen in Russische steden, vlak bij de grens met Oekraïne.

Ook de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen was volgens de Amerikanen waarschijnlijk het werk van een pro-Oekraïense groep.