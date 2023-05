Gevecht met Trump zal voor DeSantis vooral omhoog slaan worden

Ron DeSantis gaat meedingen om het Republikeinse kandidaatschap voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024. De gouverneur van Florida wordt gezien als de belangrijkste Republikeinse concurrent van Donald Trump. Maar het wordt een hele kluif voor DeSantis om Trump van de troon te stoten.

Na de midterms van vorig jaar was de 44-jarige DeSantis ineens de ideale Republikeinse kandidaat voor de verkiezingen van 2024. De tussentijdse verkiezingen afgelopen november verliepen zeer teleurstellend voor de Republikeinse Partij, maar erg succesvol voor DeSantis. Hij wist een overtuigende winst te boeken in zijn thuisstaat Florida.

Daarmee gaf DeSantis het signaal af dat hij zogeheten swingstaten op zijn hand kan krijgen. In een swingstaat heeft geen van de presidentskandidaten een duidelijke meerderheid. Tegelijkertijd werd het verlies van de midterms deels toegeschreven aan Trump: hij zou inmiddels minder populair zijn.

DeSantis presenteerde zich als succesvol alternatief voor de oud-president: jonger, frisser en omgeven door minder drama en controverse. Met de grootste overwinning in Florida in veertig jaar tijd leek hij voor veel Republikeinen dé kandidaat om in 2024 zittend president Joe Biden te verslaan.

Sterker nog, in peilingen na de midterms kreeg DeSantis meer steun dan Trump (42 tegenover 35 procent van de stemmen). Alleen de ultraconservatieve partijleden gaven aan een lichte voorkeur te hebben voor Trump (45 procent om 43 procent). Overige leden gaven aan een geheel andere partijgenoot te willen of nog niet zeker te zijn van hun stem.

'Alleen Biden of ik kan winnen'

Maar in het afgelopen half jaar heeft DeSantis de nodige tikken te verduren gehad. Zo ligt hij momenteel overhoop met Disney, een van de grootste bedrijven van het land en een van de machtigste in Florida. Als gevolg van geruzie over een omstreden lhbtiq+wet blies Disney vorige week een bouwproject in Orlando af, ter waarde van ongeveer een miljard dollar (930.000.000 euro).

Ook liep De Santis reputatieschade op door zijn onhandige positie ten aanzien van de oorlog in Oekraïne. Zo noemde hij de oorlog eerder een "territoriaal dispuut" (waar hij overigens later op terugkwam) en "niet van vitaal belang voor de Amerikaanse nationale belangen", tot ergernis van Republikeinse prominenten.

Dat Trump zelf weer meer in de schijnwerpers kwam te staan, bijvoorbeeld rond de rechtszaken tegen hem, kwam DeSantis ook niet ten goede. Veel Republikeinse kiezers gingen weer als een blok achter de oud-president staan.

Door deze factoren is DeSantis flink gezakt in de peilingen. CNN meldt dat DeSantis in februari nog op zo'n 28 procent van de Republikeinse achterban kon rekenen. Dat is sindsdien verder afgenomen naar zo'n één op de vijf Republikeinse kiezers. Trump loopt zo'n 30 procentpunten op hem voor.

Trump én DeSantis zijn niet bang voor andere kandidaten

Trump en DeSantis zijn overigens niet de enige Republikeinse kandidaten. In de voorbije maanden hebben vijf andere kandidaten zich gemeld. Maar zij gaan volgens deskundigen geen grote rol van betekenis spelen.

Tim Scott is een 57-jarige senator uit South Carolina. Hij trapte maandag zijn campagne af. Scott is de enige zwarte Republikeinse senator in het congres en kan de eerste zwarte Republikeinse presidentskandidaat worden.

Nikki Haley is de voormalige gouverneur van South Carolina en oud-ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties. Zij was in februari de eerste uitdager van Trump. Haley kan de eerste vrouw én Aziatische Amerikaan bij de Republikeinen worden die het hoogste ambt bekleedt.

Larry Elder is een conservatieve radiopresentator en voormalig aanhanger van Trump. Hij probeerde in 2021 nog gouverneur van Californië te worden bij een herroepingsstemming, die hij verloor. Opende toen een meldpunt voor verkiezingsfraude, zonder dat er ooit enig bewijs voor was.

Vivek Ramaswamy is een rijke zakenman. Hij richtte in 2022 nog een onderneming op waarmee hij bedrijven onder druk zet om klimaatdoelen te laten vieren. De 37-jarige Ramaswamy kan veel geld inzetten voor zijn verkiezingscampagne. Het vermogen van de investeerder, die voornamelijk in de biotechnologie zijn geld verdiende, wordt geschat op zo'n 600 miljoen dollar.

Asa Hutchinson is de voormalig gouverneur van Arkansas. De 72-jarige is een uitgesproken tegenstander van Trump. "Een nieuwe presidentstermijn voor Trump is het slechtst denkbare scenario", aldus Hutchinson.

In de peilingen kan dit vijftal steevast hooguit op enkele procentpunten van de stemmen rekenen.