Kurkdroge regio's in Zuid-Spanje getroffen door zware regenval

Uitgedroogde Zuid-Spaanse regio's kampen met zware regenval. De Spaanse autoriteiten hebben scholen, universiteiten en kinderdagverblijven laten sluiten. Veel kelders liepen onder en wegen moesten worden afgesloten.

Vooral de regio's Murcia, Valencia en Andalusië zijn zwaar getroffen. In de stad Cartagena (Murcia) aan de Middellandse Zee stonden auto's vrijwel tot het dak in het water.

Op sommige plekken in de regio Valencia viel in een paar dagen meer regen dan in de afgelopen zes maanden bij elkaar, aldus het nationale weerbureau. De stad Ontinyent brak het record van de meeste regenval op één dag in mei in de afgelopen honderd jaar, met tot wel 130 liter per vierkante meter.