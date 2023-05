Bijna 2.000 kinderen seksueel misbruikt binnen katholieke kerk Illinois

Sinds 1950 hebben 451 katholieke geestelijken in de Amerikaanse staat Illinois in totaal 1.997 minderjarigen seksueel misbruikt. De omvang van het misbruik is daarmee vele malen groter dan eerder gedacht.

Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Amerikaanse Openbaar Ministerie. Bij de start van het onderzoek in 2018 had de kerk zelf een lijst aangeleverd van 103 clerici die vermoedelijk schuldig waren aan misbruik.

Een van de gevallen in het 100.000 pagina's tellende dossier betreft die van priester Francis Kelly, schrijft The New York Times. Hij misbruikte in de jaren zestig en zeventig meer dan vijftien jongens tussen de elf en zeventien jaar. Een van de slachtoffers vertelt tegen het OM dat hij als elfjarige misdienaar werd uitgekozen door pater Kelly.

De pastoor nodigde de jongen uit om films te kijken en te overnachten in de pastorie. Daar zou de man de jonge tiener bier hebben gegeven. Toen de jongen 's nachts wakker werd, zag hij pater Kelly orale seks bij hem uitvoeren, aldus het rapport.

Twee andere slachtoffers van Kelly deelden soortgelijke ervaringen met de rechercheurs. Het bisdom verplaatste de priester steeds van parochie naar parochie, waardoor het misbruik steeds door kon blijven gaan, zo concludeert het OM. De geestelijke overleed in 1990.

Belangrijk om zaak helemaal uit te spitten

Volgens de openbaar aanklager is het belangrijk om het misbruik helemaal uit te spitten, zelfs al dateren veel gevallen van decennia geleden. Veel slachtoffers van misbruik kampen volgens hem tot op de dag van vandaag met de gevolgen ervan, zoals geestelijke gezondheidsproblemen. In de staat Illinois wonen ongeveer 3,5 miljoen mensen die zichzelf als katholiek omschrijven.