Enorme illegale rave in Frans dorp komt na vijf dagen ten einde

Het illegale feest in het Franse dorp Villegongis is maandagavond ten einde gekomen. De rave startte vorige week donderdag en trok tot maandagavond bijna 30.000 feestgangers. Bijna zevenhonderd van hen zijn op de bon geslingerd.

Bij het feest raakten zeker tien feestgangers zwaargewond. Een werd overreden toen hij in hoog gras in slaap was gevallen. Twee anderen werden onwel en zeker één feestganger werd gebeten door een adder. Details over de overige zwaargewonden ontbreken.