Dinsdag nieuwe zoekactie in Portugal naar vermiste Madeleine McCann

De Portugese politie doet dinsdag zestien jaar na haar verdwijning een nieuwe zoekactie naar het Britse meisje Madeleine McCann. De zoektocht vindt plaats bij een dam over de Araderivier, op zo'n 50 kilometer van de Portugese badplaats in de Algarve waar het kind vermist raakte.

De zoekactie zou worden uitgevoerd op verzoek van de Duitse autoriteiten, die hopen dat er nieuwe informatie in de buurt van de dam te vinden is. De Duitse verdachte Christian B. bezocht die plaats vroeger regelmatig, melden Portugese media.

Sinds 2020 wordt de betrokkenheid van de 44-jarige B. bij de vermissing onderzocht. Destijds meldden de Duitse autoriteiten dat ze denken dat McCann dood is, en dat B. daar waarschijnlijk verantwoordelijk voor is.

B. zit momenteel vast voor de verkrachting van een 72-jarige vrouw in dezelfde Portugese regio. Hij is niet officieel aangeklaagd in de McCann-zaak en heeft betrokkenheid altijd ontkend.