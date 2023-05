Griekse premier weigert coalitie te vormen en wil tweede stemronde

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis wil dat de Grieken "zo snel mogelijk" weer naar de stembus gaan. Zijn partij Neo Dimokratia (Nieuwe Democratie) boekte zondag een forse verkiezingsoverwinning, maar behaalde net niet genoeg zetels voor een absolute meerderheid. Mitsotakis is ervan overtuigd dat dit in een tweede stemronde wel zal lukken.

Die bonus is door Alexis Tsirpas, oud-premier en leider van Syriza, afgeschaft. Maar Mitsotakis stelde de bonus weer in voor de tweede ronde. De winnende partij krijgt dan tussen de twintig en de vijftig zetels extra, afhankelijk van de uitslag. Dat betekent dat Neo Dimokratia een flinke zet in de rug krijgt als het in de tweede ronde opnieuw een overwinning behaalt.