Belarussische journalist die uit vliegtuig werd gehaald zou gratie hebben gekregen

Journalist Roman Protasevich heeft volgens de Belarussische staatsomroep BelTA gratie gekregen. Hij kreeg begin mei nog acht jaar cel opgelegd voor zijn betrokkenheid bij de grootschalige protesten in Belarus in 2020.

Het is onduidelijk of Protasevich dit werkelijk en vrijwillig heeft gezegd. De persvrijheid in Belarus staat zwaar onder druk. President Alexander Lukashenko treedt hard op tegen media die niet de lijn van zijn regering volgen.

Protasevich werd in mei 2021 uit een vliegtuig gehaald nadat het toestel door Belarus was gedwongen in Minsk te landen. Begin mei kreeg hij een celstraf van acht jaar opgelegd vanwege zijn rol bij grote demonstraties in 2020.