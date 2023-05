Overzicht Russen claimen inname Bakhmut, terwijl Oekraïne ontkent

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: verwarring over Bakhmut. De Russen vieren alvast de vermeende volledige verovering van de stad, terwijl de Oekraïense president Volodomyr Zelensky dat eerst leek toe te geven, maar daarna ontkende.

Het is niet de eerste keer dat er verschillende berichten over de zwaar bevochte stad Bakhmut in het oosten van Oekraïne rondgaan. Tien dagen geleden zeiden de Russen dat de opmars in Bakhmut gestaag ging. Oekraïne en Wagner-baas Yevgeny Prigozhin spraken dat tegen. Volgens hen zat het de Russen juist niet mee in Bakhmut.

Maar deze keer was het Prigozhin die als eerste de overwinning op Bakhmut uitriep. Dat deed hij zaterdag, na maandenlange gevechten in de stad. Het huurlingenleger Wagner Group leidde de aanval op de stad.

Later op de dag zei ook de Russische president Vladimir Poetin dat de stad volledig veroverd is. Hij feliciteerde de troepen en zei dat degenen die zich hadden ingezet onderscheidingen zouden krijgen, melden Russische persbureaus.

Verwarring over Oekraïense reactie

Zelensky had zaterdag nog niet gereageerd op de Russische beweering. De Oekraïense president is dit weekend op de G7-top in de Japanse stad Hiroshima. Daar vroeg een journalist hem zondag of Bakhmut nog in de handen van Oekraïne is, waarop Zelensky antwoordde: "Ik denk het niet. Bakhmut is alleen nog in onze harten".

De woordvoerder van de president kwam even later met een correctie. Zelensky zou op een ander deel van de vraag hebben geantwoord. Volgens Oekraïne wordt er nog altijd gevochten in de stad.

Nog wat later gaf Zelensky zelf meer duidelijkheid bij een persconferentie in Hiroshima: "Bakhmut is niet gevallen." De Oekraïense president sprak wel van een "tragedie" in Bakhmut. Voor de Russische invasie woonden er ongeveer zeventigduizend mensen in de oost-Oekraïense stad. Nu is Bakhmut, op strijdkrachten na, verlaten en ligt de stad in puin. Op de persconferentie zei Zelensky dat foto's van Hiroshima na een atoombomaanval in 1945 hem deden denken aan Bakhmut en andere plaatsen in Oekraïne.

Biden en Zelensky treffen elkaar op G7-top

Op de G7-top in Hiroshima hebben Zelensky en de Amerikaanse president Joe Biden elkaar zondag ontmoet. Tijdens het gesprek kondigde Biden nieuwe militaire hulp voor Oekraïne aan.

Het steunpakket bestaat uit onder meer uit gepantserde wagens, artillerie en munitie. Biden vertelde ook dat zijn land alles doet wat mogelijk is om de Oekraïense verdediging te versterken. De nieuwssite Politico schreef eerder op basis van bronnen dat het pakket een waarde heeft van 375 miljoen dollar (346 miljoen euro).

Zelensky heeft zijn waardering uitgesproken voor de Amerikaanse steun. Hij ontmoette dit weekend in Hiroshima ook andere leiders van de G7 en landen die op uitnodiging bij de top zijn. Zo sprak hij met onder anderen de Indonesische president Joko Widodo, de Canadese premier Justin Trudeau en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol.