Zeker twaalf doden door stormloop bij voetbalstadion in El Salvador

In El Salvador zijn zaterdag zeker twaalf doden gevallen tijdens een stormloop in het Cuscatlán-stadion. Zo'n honderd mensen raakten gewond, onder wie ook kinderen. Twee gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volgens de lokale krant La Prensa Gráfica zeiden fans dat het stadion al overvol was terwijl nog niet iedereen binnen was. Het stadion biedt plek aan ruim 53.000 toeschouwers. "Mensen buiten drongen naar binnen, ze vielen over ons heen", aldus een van aanwezigen.

De wedstrijd tussen FC Alianza en CD FAS werd gestaakt zodat de hulpdiensten voetbalfans konden evacueren.

Negen slachtoffers overleden volgens de politie ter plaatse. Na de stormloop werden rond de honderd mensen naar ziekenhuizen gebracht, een aantal vanwege tekenen van verstikking. President Nayib Bukele Ortez heeft gezegd dat het incident zal worden onderzocht en hij belooft dat de verantwoordelijken worden gestraft.