Ruim 36.000 mensen in noorden van Italië geëvacueerd vanwege overstromingen

Het aantal mensen dat is geëvacueerd vanwege de overstromingen in Noord-Italië is opgelopen tot boven de 36.600. Het gaat vooral om inwoners van de provincie Ravenna.

Ongeveer honderd gemeenten in de noordelijke regio Emilia-Romagna hebben schade opgelopen, bericht het Italiaanse persbureau ANSA. Zeker veertien mensen zijn daar om het leven gekomen.

De regio Emilia-Romagna heeft deze week te maken gehad met ernstige overstromingen en aardverschuivingen door zware regenbuien. Op sommige plekken is het water nog steeds niet gezakt.

Ook dit weekend regent het. Daardoor wordt gevreesd dat rivieren opnieuw buiten hun oevers treden.

In de zuidelijke stad Reggio Calabria is zaterdag ook een dode gevallen. Een man stierf nadat hij was geraakt door een boom die door de harde wind loskwam.

Premier Giorgia Meloni verlaat de G7-top in Japan vroegtijdig vanwege de situatie in Italië. Zij hield in Hiroshima overleg met onder anderen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Franse president Emmanuel Macron. Meloni en Macron zouden de banden hebben aangehaald, nadat tussen hun landen spanningen waren ontstaan na kritiek van een Franse minister over het migratiebeleid van Rome.