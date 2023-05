Ineens twintigduizend mensen in je weiland: grote illegale rave in Frans dorp

De afgelopen dagen zijn zo'n twintigduizend mensen neergestreken in het Franse dorp Villegongis voor een illegaal feest. De gasten worden, net als bij de illegale rave in België vorige maand, niet weggestuurd. Inmiddels zijn al zeker drie feestgangers zwaargewond geraakt, schrijft de Franse zender BFMTV.

Het evenement begon op donderdag, toen een boer plots een groot aantal voertuigen in z'n weiland trof. Niet veel later werden tenten opgezet en geluidsinstallaties neergezet. Het bleek uiteindelijk om het beruchte technofestival Teknival te gaan, zonder dat de lokale autoriteiten hiervan wisten.

Het feest is vooralsnog niet voor iedereen even veilig: er zijn al zeker drie mensen zwaargewond geraakt. Een van de gasten werd overreden nadat hij in hoog gras in slaap was gevallen. Een ander werd gebeten door een adder. In totaal hebben al 86 gasten medische zorg gekregen.