Verdachte van Pentagon-lek moet proces in cel blijven afwachten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Amerikaanse oud-militair die in april werd aangehouden op verdenking van het Pentagon-lek moet zijn rechtsproces in de gevangenis afwachten. Dat heeft de rechter vrijdag besloten.

De advocaten van de 21-jarige Jack Teixeira hadden gevraagd om een huisarrest voor hun cliënt, zodat hij zijn proces niet in de gevangenis hoefde af te wachten. Daar stemde de rechter niet mee in.

Teixeira wordt verdacht van het lekken van geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie, ook bekend als het Pentagon. In de gelekte documenten stonden onder meer gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne. Zo zouden de Oekraïense troepen volgens de Verenigde Staten niet voldoende tegenwicht kunnen bieden om Russische troepen terug te dringen.