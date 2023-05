Spanje komt met app om mannen meer in huishouden te laten doen

De Spaanse overheid komt met een gratis app waarmee mensen kunnen bijhouden hoeveel tijd ze besteden aan huishoudelijke taken. Dit moet leiden tot een eerlijke taakverdeling. Vooral mannen zouden op die manier meer in het huishouden moeten gaan doen.

De Spaanse regering kondigde deze week de plannen voor de app aan, schrijft The Guardian. Met deze app wil de regering aandacht vragen voor de "onzichtbare mentale last" waar vooral vrouwen mee te maken hebben wat betreft huishoudelijke taken als koken en schoonmaken.

"We denken dat dit een app is die thuis gemakkelijk gebruikt kan worden om huishoudelijke klusjes te verdelen tussen gezinsleden, huisgenoten of levenspartners, omdat de verdeling van die taken soms ongelijk blijkt in de praktijk", zegt Ángela Rodríguez, de Spaanse staatssecretaris voor Gelijkheid.