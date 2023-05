Nederlander (37) overleden door ontplofte jeu-de-boulesbal

Delen via E-mail

De Nederlander die tijdens een weekendje weg in de Belgische Ardennen werd geraakt door scherven van een ontplofte jeu-de-boulesbal is donderdag overleden.

Het incident vond afgelopen weekend plaats tijdens een vrijgezellenweekend van de Nederlandse vriendengroep. Het ging mis toen een jeu-de-boulesbal, die in een vuurkorf was beland, oververhit raakte en explodeerde.

Scherven van de bal raakten de Nederlanders in het hoofd. De man werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar een ziekenhuis in Luik. Daar werd hij volgens VTM Nieuws in een kunstmatige coma gehouden. Donderdag overleed de Eindhovenaar.