Italiaanse oud-premier Berlusconi na zes weken ontslagen uit ziekenhuis

Silvio Berlusconi is vrijdag ontslagen uit het ziekenhuis. De Italiaanse oud-premier werd anderhalve maand geleden opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan met een longinfectie als gevolg van zijn chronische leukemie.

Het zag er enige tijd zorgelijk uit voor de 86-jarige politicus. Hij lag aanvankelijk op de intensive care, tot hij ongeveer een maand geleden werd overgeplaatst naar een gewone verpleegafdeling.

Zo'n twee weken geleden sprak hij vanuit het ziekenhuis het congres van Forza Italia toe. Netjes gekleed en zittend achter een bureau, met achter zich het spandoek van zijn partij en de Italiaanse vlag, bedankte hij de partijleden. Die hadden hem geholpen "een zeer gevaarlijke longontsteking te overwinnen".

Berlusconi sukkelt de laatste jaren veel met zijn gezondheid, met ook meerdere ziekenhuisopnames tot gevolg. Zo lag hij in 2020 elf dagen in het ziekenhuis wegens COVID-19 en een longontsteking.

Bezoek van premier Meloni

De politicus was tussen 1994 en 2011 drie keer premier van Italië. Momenteel zit hij in de Italiaanse senaat namens Forza Italia. Die partij maakt ook deel uit van de huidige regering van premier Giorgia Meloni.

De premier bezocht Berlusconi zondag nog in het ziekenhuis. Volgens Meloni was hij in een "uitstekende bui" en nog steeds "onvermoeibaar".

In Italië staat Berlusconi ook bekend als mediatycoon en als een van de rijkste mensen van het land. Zo was hij onder meer eigenaar van voetbalclub AC Milan en bezit hij een aantal televisiestations.

Voetbal, prostitutie en seksschandalen

De oud-premier staat ook bekend om zijn opvallende uitspraken. Hij zou spelers van AC Monza, de Serie A-club waarvan hij momenteel eigenaar is, eind vorig jaar hebben beloofd om prostituees naar de kleedkamer te sturen als ze een wedstrijd zouden winnen.