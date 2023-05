G7-leiders komen samen in Japan en ook Zelensky is van de partij

In het Japanse Hiroshima hebben wereldleiders zich verzameld voor de driedaagse top van de G7. Dit keer mogen ook leiders aanschuiven van landen die géén lid zijn van de groep, maar internationaal wél een belangrijke rol spelen. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is erbij, en voor het eerst niet via een videoverbinding.

De G7 bestaat uit de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Zij komen jaarlijks bijeen in een top waar ook landen uit de Europese Unie aanschuiven.

Dit jaar zijn ook India, Brazilië, Indonesië, Zuid-Korea, Australië en Vietnam uitgenodigd. Dat zijn landen die internationaal een belangrijke rol spelen. Met de uitnodiging hoopt de G7 de neuzen van de landen dezelfde kant op te krijgen.

Zo ook over de oorlog in Oekraïense. Die oorlog is zondag waarschijnlijk het onderwerp van gesprek van een speciale sessie. Dat zeggen bronnen van de Britse krant Financial Times en persbureau Bloomberg.

Vanwege die sessie komt Zelensky zelf ook naar de top. "Daar worden heel belangrijke besluiten genomen en daarom is het absoluut essentieel dat onze president aanwezig is om onze belangen te verdedigen", zei Oleksiy Danilov van de Oekraïense Nationale Veiligheids- en Defensieraad op staatstelevisie.

Begin deze maand reisde de Oekraïense president al af naar Nederland voor een onaangekondigd bezoek. Daarna bezocht hij ook onder meer Duitsland en Frankrijk.

De G7-top gaat waarschijnlijk ook over twee landen die niet zijn uitgenodigd: Rusland en China. De G7 wil het gaan hebben over een gezamenlijke aanpak richting de grootmachten.