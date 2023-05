Verwarring over lot vermiste kinderen na vliegtuigcrash in Colombia

Er is verwarring ontstaan over het lot van de vier vermiste kinderen die op 1 mei in het Amazonewoud crashten met een vliegtuig. De Colombiaanse regering zei woensdag nog dat de kinderen levend waren teruggevonden, maar het leger ontkent dit.

Ook de Colombiaanse president Gustavo Petro, die eerder op Twitter had gedeeld dat de kinderen nog in leven waren, haalde zijn bericht weer offline. "Ik heb besloten om de tweet te verwijderen omdat het niet mogelijk is de informatie die we hebben verkregen te verifiëren", verklaarde hij.

De verwarring ontstond nadat een Colombiaanse jeugdbeschermingsorganisatie claimde een bericht te hebben gekregen dat er contact was gelegd met de kinderen. Maar die informatie blijkt dus onzeker.

Het gaat om kinderen van dertien, negen en vier jaar en van elf maanden oud. Het vliegtuig was onderweg naar San José del Guaviare in het midden van Colombia toen het van de radar verdween. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.

Na het vliegtuigongeluk begonnen hulpdiensten een zoektocht naar de vermiste passagiers. De kinderen vlogen samen met de piloot en twee andere passagiers, die alle drie omkwamen. De lichamen van drie volwassenen werden maandag en dinsdag gevonden.

Tijdens de zoektocht naar de kinderen troffen hulpdiensten in de buurt van de crashlocatie persoonlijke bezittingen aan. Ook vonden ze een gedeeltelijk opgegeten appel en een leeg babyflesje. Hierdoor denken hulpdiensten dat de kinderen nog in leven zijn. Er wordt nog volop naar hen gezocht.