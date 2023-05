NU+ Nederlanders in Italiaans rampgebied: 'Zondvloed van kolossale omvang'

Nog steeds worden mensen vermist na de overstromingen in het noorden van Italië. Daarnaast zitten veel mensen vast in hun huis. Wij vroegen hoe Nederlanders in het rampgebied het extreme weer beleven. Kitty, Carolien, Janine en Maureen maken het van dichtbij mee.

'In mei al natte dagen, maar niet zo erg als nu'

Maureen woont in Bologna, de hoofdstad van de regio Emilia-Romagna. Ze is opgelucht dat de overstromingen daar niet zo ernstig zijn als rondom Cesena en Imola.

"Vanuit de universiteit is een mail verstuurd dat alle colleges, tentamens en andere activiteiten zijn geschrapt. Daarnaast zijn musea, bibliotheken en sportcentra gesloten. Ook houden veel winkels de deuren gesloten, vooral buiten de stadsmuren, en zijn evenementen afgelast."

"Vorige week en in de eerste week van mei hebben we ook al een aantal heel natte dagen gehad, maar nog niet zo erg als nu. In het centrum is er weinig aan de hand, maar op andere plekken is er veel schade door het water."

"Woensdagmiddag ben ik even gaan kijken hoe de weg tegenover mijn appartement erbij lag na de modderstroom van gisteren. Het water is daar nu weg, maar er ligt veel modder en een paar winkels zitten zonder stroom of hebben ernstige waterschade. Momenteel komt er een waterig zonnetje tevoorschijn, dus het ergste lijkt voorbij. Maar in de omgeving zal het nog een stuk langer duren voordat het water is gezakt."

'Hoeveelheid regen die normaal in zeven maanden valt'

Janine woont ook in Bologna. Er waren veel evacuaties, de scholen zijn dicht en grote delen van het wegennet zijn afgesloten, vertelt ze.

"Het heeft de afgelopen dagen vreselijk geregend hier, een hoeveelheid regen die normaal in zeven maanden valt. Bij ons in de stad en in de provincie zijn er veel rivieren uit hun oevers getreden met alle problemen van dien."

"In Bologna hebben we een ondergronds riviertje, de Ravone, die door de grote hoeveelheid water door de putten en kelders naar buiten is gekomen. Heel veel wegen in de heuvels zijn op dit moment afgesloten vanwege aardverschuivingen en mensen die langs de rivieren wonen zijn geëvacueerd."

"De A14 die naar de kust gaat is afgesloten vanaf Imola vanwege overstromingen. De regio Romagna is het zwaarst getroffen, met duizenden mensen die nu op straat staan. Ook voor vandaag is er een code rood uitgegeven, scholen blijven gesloten (de derde dag al), musea zijn dicht en er wordt opgeroepen niet de weg op te gaan als het niet nodig is."

"Als het goed is, gaat het niet regenen morgen. Ook nu is het eindelijk droog. Maar voor zaterdag is er weer regen voorspeld. Het is een grote ramp."

De overstroming in Ravenna, gefotografeerd door Kitty.

'Mogelijk zit ik straks thuis opgesloten'

Kitty woont in Ravenna en werkt op camping Village Adria in Casalborsetti, waar meerdere Nederlanders vakantie vieren. Velen van hen kwamen naar Italië voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar die werd woensdag afgelast.

"Er is vanuit mijn huis nog een weg die ik kan nemen zodat ik op mijn werk kom. Ik kijk constant naar het nieuws om de situatie in Ravenna te checken. Tot nu toe kan ik dus op de camping komen, maar misschien kan dat vanaf morgen niet meer."

"Duitse en Nederlandse toeristen die aankomen op de camping weten niet waar ze heen moeten. Het is hectisch. Sommige mensen willen afzeggen, anderen hebben twijfels. Mensen die toch willen komen, moet je de weg wijzen. Veel van hen moesten omrijden vanwege afsluitingen. Voor nu zitten we nog veilig op de camping. Maar zaterdag is er weer regen voorspeld en de rivier hier stijgt verder."

"Ik woon samen met mijn Italiaanse man en twee kinderen van dertien en zestien jaar op een vijfde verdieping. Mogelijk zitten we daar straks opgesloten, maar dat is nog niet zeker. Dat is een beangstigend gevoel. We moeten wachten tot de kinderen weer terug naar school mogen en zonder problemen naar buiten kunnen. Het is zo onwerkelijk wat we allemaal zien en wat de natuur zo plots kan veroorzaken."

'Echt ongelofelijk wat hier gebeurt'

Carolien woont sinds 2001 met haar Italiaanse man en drie kinderen in Fusignano (in de buurt van Ravenna).

"Ons dorp staat (nog) niet onder water, maar wel het achterland en de omliggende dorpen. Iedereen houdt continu het peil van de Senio, de rivier die langs ons dorp loopt, in de gaten. Sinds dinsdag is hier code rood van kracht. Scholen en winkels zijn gesloten. Mensen worden opgeroepen thuis te blijven. Behalve mensen die op de begane grond wonen, vanwege het hoge risico op dijkdoorbraken. Die zijn al voorgekomen in verschillende dorpen om ons heen."

"Iedereen houdt zijn hart vast, want de rivier kan niet voller en de kanalen lopen ook over. Wij hebben zoveel mogelijk spullen naar de eerste verdieping gebracht. Maar mijn keuken is op de begane grond, dus dat is wel lastig met koken."

"Mijn schoonmoeder woont in Forlì, vlak bij een park dat in een rivier veranderd is en vervolgens ook heel het centrum heeft doen overstromen. Gisternacht hadden ze geen licht en telefonisch bereik. Gelukkig woont ze op de eerste verdieping en heeft ze het droog gehouden."

"Het verderop gelegen Predappio, waar mijn ouders een vakantiehuisje hebben, is afgesloten van de buitenwereld vanwege aardverschuivingen. Die waren al gedeeltelijk gebeurd na hevige regenval op 2 mei. Mijn ouders waren er toen, maar die zijn nu gelukkig weer in Nederland. Predappio en een heleboel andere bergdorpen zijn niet meer met de auto bereikbaar."

"Het is echt ongelofelijk wat hier gebeurt. Een hele regio verkeert in een noodtoestand. Dat is hier nog nooit op zo'n grote schaal gebeurd. De inwoners van Fusignano herinneren zich een dijkdoorbraak in 1949, maar dat was een plaatselijke ramp. Nu hebben we te maken met een zondvloed van kolossale omvang."

