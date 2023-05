Nog steeds mensen vermist na dodelijke overstromingen in Noord-Italië

Nog altijd worden er meerdere mensen vermist na de overstromingen in het noorden van Italië deze week. Het is niet duidelijk naar hoeveel personen wordt gezocht. Daarnaast zitten veel mensen nog vast in hun huis na de hevige regenval van de laatste dagen.

De regio Emilia-Romagna heeft al enkele dagen te maken met zware regenbuien. De provincies Ravenna, Forlì-Cesena en Rimini zijn het zwaarst getroffen. Stefano Bonaccini, de regiopresident van Emilia-Romagna, zei woensdag tegen de Italiaanse zender La7 dat in een periode van 36 uur een hoeveelheid regen is gevallen die normaal in zes maanden tijd valt.

Volgens de laatste informatie zijn 23 rivieren in de regio buiten hun oevers getreden. Daarnaast registreerden de autoriteiten 280 aardverschuivingen en 400 geblokkeerde wegen.

In totaal zijn 41 gemeenten getroffen door overstromingen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft een kabinetsvergadering bijeengeroepen om financiële steun voor Emilia-Romagna te regelen en verdere maatregelen te bespreken.

Nog 50.000 mensen zonder elektriciteit

Inmiddels is de regen gestopt. Toch roept de Italiaanse rampenbestrijdingsdienst op tot voorzichtigheid. Zo'n 50.000 mensen zitten nog zonder elektriciteit en 100.000 mensen hebben geen verbinding met het mobiele netwerk. In de hele regio geldt nog steeds het hoogste alarmniveau.

Het Italiaanse leger en de kustwacht hebben helikopters en opblaasbare boten ingezet om mensen uit hun huizen te bevrijden. Volgens regionale functionarissen zijn inmiddels meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Het dodental was woensdagavond opgelopen tot zeker negen.