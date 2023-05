Man opgepakt in verband met fatale brand in Nieuw-Zeelands hostel

De Nieuw-Zeelandse politie heeft een man opgepakt in verband met de dodelijke brand in een hostel in Wellington. Daarbij kwamen in de nacht van maandag op dinsdag zeker zes mensen om het leven. Een onbekend aantal mensen is nog vermist.

De man wordt verdacht van brandstichting, meldt The New Zealand Herald. Hij zou ook in het hostel hebben gezeten ten tijde van de brand.

De politie denkt dat er slechts één persoon verantwoordelijk is voor de brand. Agenten onderzoeken nog wat er precies is gebeurd.

Toen de brand uitbrak, verbleven meer dan negentig mensen in het gebouw. Het ging onder anderen om voormalige daklozen en personeel van het nabijgelegen ziekenhuis.

Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen. Van minder dan twintig anderen is nog niet bekend waar ze zijn. Autoriteiten vrezen voor meer dodelijke slachtoffers, maar denken dat er ook overlevenden zijn die zich nog niet hebben gemeld.

De brand was zo heftig dat pas donderdag begonnen kon worden met het ruimen van de lichamen. Inmiddels zijn twee lichamen uit het pand weggehaald.