Mexicaanse oud-burgemeester krijgt 92 jaar cel voor ontvoering activisten

De Mexicaanse oud-burgemeester José Luis Abarca is woensdag veroordeeld tot 92 jaar gevangenisstraf voor de ontvoering van zes activisten in 2013. De 62-jarige Abarca wordt ook verdacht van de beruchte verdwijning van 43 studenten in 2014, maar moet daarvoor nog worden berecht.

De zes activisten verdwenen in mei 2013 rond de stad Iguala, in het zuiden van het land. Zij werden later dood teruggevonden. Onder hen was de lokaal bekende linkse politicus Arturo Hernández Cardona.

Naast de celstraf moet Abarca een boete betalen van 920.700 Mexicaanse peso (ongeveer 48.000 euro).

Abarca wordt ook beschuldigd van de verdwijning van en vermoedelijke moord op 43 studenten in 2014, toen hij burgemeester was van Iguala. De studenten verdwenen toen ze onderweg waren naar een bijeenkomst. Vermoed wordt dat ze zijn overgedragen aan een drugskartel. Van slechts enkele van hen zijn stoffelijke resten gevonden.