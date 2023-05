Zeker negen doden door overstromingen in Noord-Italië, einde nog niet in zicht

De hevige overstromingen in de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna hebben al zeker negen mensen het leven gekost. 13.000 mensen zijn in veiligheid gebracht en meer evacuaties zullen volgen.

Van de negen dodelijke slachtoffers kwamen er drie om in Forlì, één in de omgeving van Ravenna, één in de buurt van Bologna en nog eens vier in Cesena.

Dat schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. De provincies Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini en Bologna zijn het hardst getroffen.

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera loopt het aantal slachtoffers en vermisten snel op, en kunnen reddingswerkers moeilijk bij de getroffen gebieden komen.

Bewoners in onder andere Cesena, Forlì en Bologna wordt dringend verzocht om op daken te klimmen of zich naar de bovenste verdieping van hun woning te begeven, zodat zij met helikopters in veiligheid kunnen worden gebracht.

Er zouden al 23 rivieren zijn overstroomd, naast nog eens 20 rivieren die op het punt staan om buiten hun oevers te treden. Ook zouden er 250 aardverschuivingen hebben plaatsgevonden. In 24 uur tijd is er 130 millimeter regen gevallen. De komende dagen wordt nog altijd hevige regen verwacht in de zwaarst getroffen gebieden van Noord-Italië.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft haar steun betuigd aan de getroffenen en laat weten de ontwikkelingen op de voet te volgen. De regering heeft 10 miljoen euro toegezegd voor hulp bij noodsituaties.

Het is de tweede keer deze maand dat Emilia-Romagna te maken heeft met slecht weer. Begin mei kwamen in dezelfde regio twee mensen om tijdens stormen. De stortregens volgen na maandenlange droogte. Daardoor kan de grond het water minder goed absorberen.