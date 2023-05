Oproep Ben jij in het rampgebied in Italië? Laat het ons weten

Overstromingen in het noorden van Italië hebben aan zeker acht mensen het leven gekost. Italiaanse media melden dat er minstens zesduizend mensen in veiligheid zijn gebracht en er nog meer evacuaties aan de gang zijn. Voor een artikel zijn wij op zoek naar Nederlanders in het rampgebied die hun ervaringen willen delen. Woon of ben jij in dat gebied en wil je er meer over vertellen? Stuur dan een mail naar nujij@nu.nl met jouw verhaal.

De regio Emilia-Romagna heeft al enkele dagen te maken met zware regenbuien. Die hebben ervoor gezorgd dat meerdere rivieren buiten hun oevers zijn getreden. Het regent inmiddels minder hard, maar het waterpeil stijgt nog altijd.