Franse oud-president Sarkozy verliest hoger beroep in corruptiezaak

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy heeft het hoger beroep in zijn corruptiezaak verloren. Dat betekent dat de celstraf die hij in 2021 opgelegd kreeg definitief is. De rechtbank in Parijs deed woensdagochtend uitspraak.

In 2021 werd de oud-president veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Daarvan zijn twee jaar voorwaardelijk en mag hij het resterende jaar thuis met een enkelband uitzitten. Een 'echte' celstraf is het dus niet.

Sarkozy kreeg de straf opgelegd vanwege het omkopen van een rechter en het misbruiken van zijn macht. Dat deed hij toen hij president van Frankrijk was.

Hij kocht de rechter om in ruil voor informatie over een onderzoek naar illegale financiering van Sarkozy's presidentiële campagne in 2007. Toen zou hij het maximaal toegestane budget ver hebben overschreden. Ook in die zaak kreeg Sarkozy een jaar huisarrest opgelegd.