Tientallen Australische vrouwen ontvangen gebruikte condooms per post

De Australische politie start een onderzoek nadat zeker 65 vrouwen gebruikte condooms per brief hebben ontvangen. De opmerkelijke post ging gepaard met "zeer beeldende handgeschreven verhalen", schrijven Australische media

Alle vrouwen wonen in de stad Melbourne. Volgens de politie is er een verband tussen de slachtoffers: ze gingen allemaal in 1999 naar de vrouwenschool Kilbreda College in Melbourne. Momenteel telt de school zo'n negenhonderd leerlingen.