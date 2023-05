Zeker duizend mensen geëvacueerd om hevige overstromingen in Noord-Italië

In het noorden van Italië heeft hevige regenval tot grote overstromingen geleid. Zeker duizend mensen zijn geëvacueerd, maar waarschijnlijk worden dat er nog veel meer.

Met name de stad Cesena is zwaar getroffen door de overstromingen, meldt de Italiaanse krant La Repubblica. Daar moeten mensen van daken worden gered omdat de straten compleet onder water zijn gelopen.

Ook zijn er gebieden in Cesena waar de elektriciteit volledig is uitgevallen. Volgens de burgemeester van de Italiaanse stad is er veel schade, maar de gemeente richt zich nu vooral op de veiligheid van haar bewoners. Er zijn veel reddingswerkers aanwezig in het gebied om mensen te evacueren.