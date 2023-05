CIA komt met gelikte video om Russische spionnen te werven

De CIA probeert Russen er in een gelikte video van te overtuigen om "de waarheid" over Rusland te delen met de Amerikaanse inlichtingendienst.

In de video richten de Amerikanen zich tot Russen, die gefrustreerd zijn over de oorlog in Oekraïne, de Russische president Vladimir Poetin of het leven in Rusland in het algemeen. De CIA probeert deze Russen over te halen hun geheimen te delen met de Amerikanen.

Met deze video probeert de CIA Russische spionnen te rekruteren

De CIA deelde de video maandag in berichtenapp Telegram, het belangrijkste medium voor Russen om ongefilterd nieuws over de oorlog in Oekraïne te verkrijgen of te delen.

De CIA hoopt vooral in contact te komen met mensen die werken bij inlichtingendiensten, in de politiek of als wetenschapper. Ook Russen die op andere manieren kennis hebben van de politiek of economie in Rusland zijn welkom. "De CIA wil de waarheid over Rusland weten. We zoeken betrouwbare mensen, die ons deze waarheid kunnen vertellen", aldus de inlichtingendienst.

Ook vaderlandslievende Russen zijn welkom

Meewerken betekent volgens de CIA niet dat Russen de liefde voor hun land hoeven op te geven. De dienst hoopt juist dat Russen meewerken als een manier zien om hun land verder te helpen. De video eindigt met instructies hoe Russen anoniem en veilig contact op kunnen nemen met de CIA.