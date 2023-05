Zekere overwinning Erdogan? Jullie vragen over Turkse verkiezingen beantwoord

Via NUjij vroegen wij wat jullie vragen zijn over de uitslagen van de Turkse verkiezingen. Onze verslaggever Nick Augusteijn geeft vanuit Istanboel antwoord op jullie meest brandende vragen.

Marc vraagt: Iedereen ziet hoe slecht het gaat met de economie, huizen zijn niet aardbevingsbestendig gebouwd, rechten worden ingeperkt. Dus wat is de aantrekkingskracht van Erdogan? Louter (religieus) conservatisme?

"De aanhang van Recep Tayyip Erdogan is een groep die eigenlijk pas gezien en gehoord wordt sinds dat hij aan de macht is. In de tachtig jaar (!) daarvoor was dat bijna niet het geval. Er zit bij de Erdogan-aanhang dus een diepgeworteld wantrouwen tegen een partij als de CHP van Kemal Kiliçdaroglu, ook al heeft die partij geleerd van fouten uit het verleden. Dat wantrouwen, gecombineerd met een populistisch beleid van tweedeling in de maatschappij van Erdogan, betekent dat het voor de inderdaad veelal conservatieve aanhang bijna ondenkbaar is om 'hun' president te laten vallen. Zelfs in een situatie waarin Erdogan aantoonbaar schuld heeft aan de torenhoge inflatie en medeverantwoordelijk is voor de enorme schade na de aardbeving en de matige aanpak ervan."

"Daarnaast kent Turkije een heel sterke onderstroom van nationalisme. Erdogan en de AKP tappen sinds 2015 uit het nationalistische vaatje en dat doen ze met succes. De kern van dat nationalisme is - heel plat gezegd - dat het belang van de staat boven dat van de burger gaat. Erdogan vertegenwoordigt de staat en is inmiddels zo machtig dat hij bijna vereenzelvigd is met de staat. En mensen zijn heel terughoudend met kritiek op de staat. Er kunnen fouten gemaakt worden, maar dan rekent men op diezelfde staat (of de persoon Erdogan) om die fouten te herstellen. Niet de oppositie."

Turan vraagt: Waarom is Erdogan zo ongeliefd? Hij heeft economische wel fouten gemaakt, maar voor het land zijn er ook veel verbeteringen sinds zijn komst.

"Van een president die net 49,5 procent van de stemmen heeft gehaald en zijn directe tegenstander heeft verslagen kun je niet zeggen dat hij ongeliefd is. Integendeel. Deze verkiezing toont misschien wel meer dan ooit aan hoe populair Erdogan is. Want de aanname was dat hij dit jaar, met een economie die in het slop zit en een aanpak van de aardbeving die te wensen overliet, op zijn zwakst zou zijn."

"Dat Erdogan veel kritiek krijgt, heeft ermee te maken dat we weten dat de president het beter kan doen en moet doen. In de beginjaren van zijn regeerperiode deed hij een hoop goed. Ook in de ogen van de rest van de wereld. Anno 2023 is er gewoon een hoop dat aantoonbaar niet goed gaat."

"Om een voorbeeld te noemen: maandag presenteerden de internationale waarnemers van de OVSE en PACE hun verslag over de stembusgang. Die verliep op zich prima, maar de waarnemers moesten er opnieuw op hameren dat de verkiezingsstrijd niet eerlijk was, dat te veel media onder controle staan van de regering en partijdig waren, dat de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht onder druk staan en dat de rechterlijke macht gebruikt wordt om politieke tegenstanders te intimideren. Dat is een zorgelijk lijstje. En die zaken zijn al jaren bekend, maar er komt geen verbetering in."

Lezer vraagt: Is er sprake van verkiezingsfraude? En hoe kan dat worden aangetoond? Misschien weet ik te weinig van de Turkse politiek, maar ik kan me gewoon echt niet voorstellen dat Erdogan zó veel stemmen heeft.

"Het is in Turkije bijzonder lastig om grootschalige fraude te plegen. Incidenten zijn er altijd, maar dat zijn (kleine) uitzonderingen op de regel. De stembusgang is heilig in Turkije. Dat zie je terug in de heel hoge opkomstcijfers. En iedereen wil dat het stemmen goed verloopt. Daarom zijn er veel maatregelen om de stembusgang te beschermen. Ook zijn er talloze mensen bij betrokken, zoals waarnemers van de grote partijen, honderdduizenden vrijwilligers en een klein leger aan advocaten en experts."

Veel lezers vragen zich af hoe een tweede ronde zal verlopen. Werkt die op dezelfde manier als de eerste ronde? Maakt Kiliçdaroglu kans in de tweede ronde? Wordt er dan weer helemaal opnieuw gestemd of telt de uitslag van de eerste ronde mee? Kunnen de Turken buiten Turkije dan ook weer stemmen?

"De tweede ronde wordt net zo geregeld als de eerste ronde. Met als belangrijkste verschil dat er nu geen keuze uit drie presidentskandidaten is, maar uit twee: Erdogan en Kiliçdaroglu. Daarnaast hoeven er geen parlementariërs meer gekozen te worden. Dat is afgelopen zondag al gedaan. Net als eerder deze maand kunnen ook Turken in het buitenland stemmen, dus ook in Nederland. Dat kan vanaf 20 mei tot en met 23 mei."

"Kiezers die in de eerste ronde op de onafhankelijke presidentskandidaat Sinan Ogan hebben gestemd, zullen voor zichzelf moeten besluiten of ze ditmaal op Erdogan of Kiliçdaroglu gaan stemmen. Een andere mogelijkheid is dat deze kiezers simpelweg thuisblijven of een proteststem uitbrengen. Dat kan door bijvoorbeeld met een pen op het stembiljet te krabbelen, om ervoor te zorgen dat deze ongeldig is."

Mattheus vraagt: Ik zou graag willen weten waarom Nederland het toestaat dat burgers met een Nederlands paspoort ook voor andere landen mogen stemmen.

"Om te mogen stemmen voor de Turkse verkiezingen moet je een Turks paspoort of officieel identiteitsbewijs hebben. Zo simpel is het. Ook als je toevallig ook een Nederlands paspoort hebt."

Lezer vraagt: Hoe zou de uitslag zijn als Turken die buiten Turkije wonen niet mee zouden stemmen?

"Het zou geen verschil hebben gemaakt. In totaal zijn in het buitenland 1,768 miljoen stemmen uitgebracht. 1 miljoen daarvan waren voor Erdogan, een kleine 700,000 voor Kiliçdaroglu. Maar uiteindelijk is de president geëindigd met een voorsprong van ruim 2,2 miljoen stemmen."

Lezer vraagt: Is er nog een kans dat Kiliçdaroglu in de tweede ronde de verkiezingen kan winnen en waar is dat precies afhankelijk van?

"Als je puur naar de stemmen kijkt, dan zijn er daar voldoende van om het verschil van 2,2 miljoen tussen hem en Erdogan te overbruggen. Sterker nog, er zijn in theorie nog 10 miljoen stemmen te winnen."



"Zo waren er ruim 1 miljoen stemmen (om wat voor reden dan ook) ongeldig. Dat kan soms door iets heel onschuldigs zijn. Daarnaast zitten er zo'n 3 miljoen stemmen in de pot die in de afgelopen ronde naar Sinan Ogan en Muharrem Ince zijn gegaan. Laatstgenoemde was al uit de race gestapt, maar toch besloten zo'n 220.000 kiezers alsnog op hem te stemmen. Ten slotte zijn ruim 6 miljoen mensen thuisgebleven."

"Maar Erdogan heeft het momentum aan zijn zijde en daar gedraagt hij zich ook naar. De ondergrens van de president is hoger dan het plafond van Kiliçdaroglu, zo wordt aangenomen. De oppositie maakt bovendien een verslagen indruk en dat kan afstralen op de aanhang. Krijgen ze die weer op de been voor de tweede ronde?"

"Daarnaast is het ook niet zo dat alle oppositiestemmen nu ineens naar Kiliçdaroglu gaan, simpelweg omdat de andere kandidaten uit de race zijn. Ook hen zal hij moeten overtuigen. Ten slotte: zit de Turkse kiezer wel te wachten op wat mogelijk uitmondt in een strijd tussen een parlement waar de AKP de dienst uitmaakt en Kiliçdaroglu als president? Kortom, ja het kan. Maar de kans dat het gebeurt lijkt klein."

Jeroen vraagt: Als Kiliçdaroglu de presidentsverkiezingen wint, krijgt hij te maken met een minderheid van zijn partij in het parlement. Is zo'n president in de praktijk vleugellam? Of heeft de Turkse president politieke middelen waarvoor hij geen meerderheid in het parlement nodig heeft?

"Een goeie vraag waarop het antwoord nog moet blijken. Turkije kreeg in 2018 een nieuwe regeringsvorm met de invoering van een presidentieel systeem. Daarmee kreeg de president fors meer macht, taken en verantwoordelijkheden. Een president van het ene kamp tegenover een meerderheid van het parlement in het andere kamp is dus een nieuwe situatie voor Turkije."

"Het is daarom een beetje speculeren, maar Kiliçdaroglu zou als president in theorie alsnog een hoop geregeld kunnen krijgen, maar niet alles en zeker niet zonder ruzie. Parlement en president kunnen elkaar op bepaalde vlakken tegen gaan werken. Zo kan het parlement weigeren om de begroting goed te keuren, om maar een voorbeeld te noemen."

Rick vraagt: Sinan Ogan heeft grofweg 5 procent van de stemmen gehaald in deze verkiezingen. Op 28 mei is hij niet meer verkiesbaar. Naar welke van de twee overgebleven kandidaten zullen zijn stemmen vermoedelijk gaan? En is het aannemelijk dat hij zijn steun nog zal uitspreken voor een van de twee resterende kandidaten?

"Nog voor het begin van de stembusgang waren er contacten tussen zowel Ogan en het oppositieblok als tussen Ogan en de AKP van Erdogan anderzijds. Er wordt dus in ieder geval aan de beste man getrokken. En hij lijkt in een positie te zitten waarin hij bepaalde eisen voor zijn steun kan stellen. Zo vindt Ogan de steun van de Koerdisch-georiënteerde HDP aan de oppositie maar niks."