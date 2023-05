Tot ruim zes jaar cel voor roof 113 miljoen euro aan juwelen uit Duits museum

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vijf mannen zijn dinsdag veroordeeld tot celstraffen oplopend tot ruim zes jaar voor een juwelenroof in de Duitse stad Dresden. De roof wordt gezien als een van de spectaculairste overvallen in Duitsland ooit. Het vijftal maakte juwelen ter waarde van zo'n 113 miljoen euro buit.

De inbraak vond in november 2019 plaats in het museum Residenzschloss. In de schatkamer van het kasteel lagen vele sieraden opgeborgen.