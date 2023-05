3M moet Belgisch gezin schadevergoeding betalen vanwege PFAS-vervuiling

Chemiebedrijf 3M moet omwonenden van de vestiging in het Belgische Zwijndrecht een schadevergoeding van 2.000 euro betalen. Leden van een gezin bleken te veel vervuilende PFAS in hun bloed te hebben en volgens de rechter is dat de schuld van de fabriek.

Belgische media schrijven dat voor het eerst zo'n zaak voor de rechter is gebracht. De uitspraak zet de deur open voor andere omwonenden om ook naar de rechter te stappen.

Het gezin waar het om gaat, woont op ongeveer 1 kilometer van de fabriek. In hun bloed bleek wel honderdmaal de toegestane hoeveelheid PFAS te zitten. Ze stapten daarom naar de rechter en wilden een schadevergoeding.

Wat is PFAS? PFAS is de verzamelnaam voor duizenden stoffen die onder meer in kleding en antiaanbakpannen zitten.

De chemische stoffen zijn moeilijk af te breken. Daarom worden PFAS ook wel 'eeuwige chemische stoffen' genoemd.

Het menselijk lichaam kan PFAS nauwelijks afvoeren. De stoffen hopen zich daardoor op en kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken.

Rechtbank acht burenhinder bewezen

De rechtbank ging daarin mee. Volgens de rechter was er sprake van burenhinder, omdat de PFAS-waarden in het gebied "abnormaal hoog" zijn.

"Deze verhoging en dus ook de hinder is toerekenbaar aan 3M, aangezien is vastgesteld dat het grootste deel van de PFAS-verontreiniging in de provincie Antwerpen afkomstig is van 3M", citeert VRT de rechter.

Het gezin krijgt in eerste instantie 2.000 euro schadevergoeding. Als ze door de PFAS gezondheidsproblemen krijgen, kan het zijn dat 3M meer moet betalen.