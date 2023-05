Regime Myanmar verzwijgt mogelijk honderden doden door orkaan Mocha

Het aantal slachtoffers van orkaan Mocha in Myanmar is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens de militaire regering van het land zijn bij het natuurgeweld drie mensen omgekomen. Maar hulporganisaties zeggen dat er zeker meer dan vierhonderd doden zijn gevallen.

Veruit de meeste doden zouden zijn gevallen in de buurt van de oostelijke stad Rathedaung. Daar wonen vooral gevluchte Rohingya's. Honderdduizenden Rohingya's verblijven onder slechte omstandigheden in vluchtelingenkampen.

Volgens hulporganisatie Partners worden de slachtoffers onder deze islamitische minderheid niet meegeteld in de cijfers van de regering. De organisatie deelt via Twitter beelden van vernietigde huizen en tentenkampen. Een verslaggever van persbureau Reuters meldt op basis van getuigen dat bij de orkaan zeker honderd mensen zijn omgekomen. Daarnaast worden nog veel personen vermist.

Tropische cycloon Mocha kwam zondag aan land in Rakhine. Bangladesh werd ook door de storm getroffen, maar daar is de schade beperkt gebleven. De storm is de zwaarste die de regio heeft getroffen sinds Nargis in 2008. Toen vielen er in heel Myanmar bijna 140.000 doden.