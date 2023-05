Rechter doet uitspraak over corruptie Franse oud-president Sarkozy: dit speelt er

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy kreeg in 2021 een celstraf opgelegd vanwege corruptie. De rechter doet woensdag uitspraak in het hoger beroep dat hij aanspande. Dit ging er aan vooraf.

Sarkozy werd veroordeeld voor het omkopen van een rechter en het misbruiken van zijn macht. Hij kreeg drie jaar gevangenisstraf, waarvan één voorwaardelijk. De rechter oordeelde dat hij zijn straf met huisarrest moest uitzitten. Daarbij zou hij een enkelband krijgen.

De oud-president zou samen met zijn advocaat Thierry Herzog rechter Gilbert Azibert hebben omgekocht. Dat speelde toen hij president was, van 2007 tot 2012. Volgens aanklagers wilden de twee de rechter omkopen in ruil voor informatie over een onderzoek naar betalingen die Sarkozy ontving tijdens zijn presidentiële campagne van 2007.

In ruil voor informatie kreeg rechter Azibert door Sarkozy een baan aangeboden in Monaco. Uiteindelijk werd Azibert zelf ook veroordeeld.

Sarkozy kon worden gepakt doordat hij door aanklagers werd afgeluisterd. Onder meer zijn telefoon werd afgetapt. De oud-president voerde telefoongesprekken onder de schuilnaam Paul Bismuth.

In een van die gesprekken repte hij van een openstaande functie in Monaco, terwijl hij een rechter om informatie vroeg. Dit was omkoping, oordeelden rechters en aanklagers. Van Azibert zou hij de informatie uiteindelijk ook hebben ontvangen.

Volgens de rechter vormde Sarkozy samen met zijn advocaat en Azibert een "corrupt pact". Herzog en Azibert werden ook veroordeeld, onder meer wegens schending van hun ambtsgeheim. Ze gingen samen met Sarkozy in hoger beroep.

Het bleef niet alleen bij deze veroordeling. Sarkozy werd ook schuldig bevonden aan illegale financieringspraktijken tijdens zijn verkiezingscampagne in 2012. Dat bepaalde de rechter in Parijs later in 2021.

Deze zaak draaide rond de zogeheten Bygmalion-affaire. Sarkozy werd in 2007 tot president gekozen en zijn campagneteam en medewerkers smeten in de eerste maanden van 2012 met geld om hem herkozen te krijgen. Uiteindelijk zou 20 miljoen euro meer zijn uitgegeven aan de verkiezingscampagne dan wettelijk was toegestaan. Ook in deze zaak kreeg Sarkozy een jaar huisarrest opgelegd.

Sarkozy is de eerste Franse oud-president ooit die wordt vervolgd voor corruptie tijdens zijn presidentstijd. Maar de enige voor corruptie veroordeelde oud-president is hij niet.

Sarkozy's voorganger Jacques Chirac (1932-2019) is ooit na zijn presidentschap tot een voorwaardelijke celstraf veroordeeld. Maar dat was wegens gesjoemel in de tijd dat hij eerder burgemeester van Parijs was.

De uitspraak in de zaak-Sarkozy volgt woensdag rond 9.00 uur. Dan wordt duidelijk of de celstraf, die dus eigenlijk geen celstraf is, van tafel gaat. Sarkozy heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is.