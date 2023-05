Nederlander raakt levensgevaarlijk gewond door ontploffende jeu-de-boulesbal

Delen via E-mail

Een Nederlander is tijdens een weekendje weg in de Belgische Ardennen levensgevaarlijk gewond geraakt door een ontploffende jeu-de-boulesbal. Een andere Nederlander raakte bij het ongeluk lichtgewond.

De bal was zaterdagavond in een brandende vuurkorf beland bij het vakantiehuis van een Nederlandse vriendengroep. Het object raakte oververhit en explodeerde, meldt de politie.

Scherven raakten een van de Nederlanders in het hoofd. De dertiger is ernstig gewond in het ziekenhuis opgenomen. Hoe het inmiddels met hem gaat, weet de politie niet.