Hitlers stem over intercom te horen in Oostenrijkse trein

De stem van Adolf Hitler was afgelopen weekend over de intercom te horen in een Oostenrijkse trein. Treinreizigers hoorden onder meer de nazistische kreten "Sieg Heil" en "Heil Hitler" door de trein schallen.

Spoorwegmaatschappij ÖBB heeft aangifte gedaan tegen twee verdachten. Zij zijn geen treinmedewerkers.

Het voorval vond afgelopen zondag plaats op het traject tussen Bregenz en Wenen. Twee mensen wisten de kastjes van de intercom open te maken en een telefoon bij de microfoon te houden. Op de telefoon werd eerst een speech van Hitler afgespeeld, gevolgd door meerdere keren "Sieg Heil". Zeker tien minuten lang waren de geluiden in de hele trein te horen.

De kastjes kunnen worden geopend met een type sleutel dat door heel Europa wordt gebruikt. Als zo'n sleutel eenmaal in een kastje zit, kan de intercom niet uitgeschakeld worden. Daardoor lukte het de treinmedewerkers niet de omroep tegen te houden.

Het is niet voor het eerst dat zo'n sleutel wordt gebruikt om te rommelen met de intercom van de trein. Het voorval van zondag was alweer het derde incident in korte tijd.

De ÖBB, de Oostenrijkse treinvervoerder, onderzoekt het voorval. "We kijken naar twee dingen. In de eerste plaats kijken we naar veiligheidsinfrastructuur van de trein", zegt een woordvoerder tegen Der Standard. Daarnaast wordt onderzocht of het om een misdrijf gaat, aangezien de daders naziteksten hebben gebruikt.